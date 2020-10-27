Из-за пандемии убытки туротрасли в мире составили 730 млрд долларов

Пандемия в восемь раз сильнее ударила по туризму, чем глобальный кризис 2009 года. За первые восемь месяцев 2020 года туроператоры и турагенты понесли 730 млрд долларов убытков.

По сравнению с восемью месяцами прошлого года, количество международных поездок снизилось на 70 процентов.

"Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса нового типа принесло туристической отрасли за первые восемь месяцев 2020 года убытки в размере 730 млрд долларов. Это более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесённые в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса", — говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН, штаб-квартира которой находится в Мадриде.

По информации этой организации, за 2019 год полтора миллиарда туристов совершили заграничные поездки.