Пандемия в восемь раз сильнее ударила по туризму, чем глобальный кризис 2009 года. За первые восемь месяцев 2020 года туроператоры и турагенты понесли 730 млрд долларов убытков.
По сравнению с восемью месяцами прошлого года, количество международных поездок снизилось на 70 процентов.
"Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса нового типа принесло туристической отрасли за первые восемь месяцев 2020 года убытки в размере 730 млрд долларов. Это более чем в восемь раз превышает убытки сектора, понесённые в 2009 году из-за глобального экономического и финансового кризиса", — говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН, штаб-квартира которой находится в Мадриде.
По информации этой организации, за 2019 год полтора миллиарда туристов совершили заграничные поездки.
"Ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, продолжают сильно бить по мировому туризму. По последним данным Всемирной туристской организации, за первые восемь месяцев 2020 года количество международных поездок снизилось на 70%", — отмечается в сообщении", — говорится в документе.
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