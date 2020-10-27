Во многих российских регионах прожиточный минимум пенсионера долго не менялся, потому не росли минимальные пенсии. В Минтруде намерены индексировать этот показатель регулярно.
Показатель будет корректироваться с такой же регулярностью, как и среднедушевой прожиточный минимум.
"В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан", — сообщили агентству РИА "Новости" в Минтруде подчеркнули в министерстве.
В ведомстве проинформировали, что за три года этот показатель увеличится на полторы тысячи рублей.
"Во многих субъектах федерации при действующей модели установления прожиточного минимума он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан. Новая методика расчёта такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера — как в целом по стране, так и в каждом регионе — будут увеличиваться единообразно. В 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9 240 рублей, в 2023 году — 10818 рублей. То есть за три года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей", — заверили в министерстве.
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