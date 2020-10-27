В Минтруде рассказали о новом расчёте прожиточного минимума пенсионера

Во многих российских регионах прожиточный минимум пенсионера долго не менялся, потому не росли минимальные пенсии. В Минтруде намерены индексировать этот показатель регулярно.

Показатель будет корректироваться с такой же регулярностью, как и среднедушевой прожиточный минимум.

"В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан", — сообщили агентству РИА "Новости" в Минтруде подчеркнули в министерстве.

В ведомстве проинформировали, что за три года этот показатель увеличится на полторы тысячи рублей.