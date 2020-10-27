Средства из российского Фонда национального благосостояния нужно тратить только в том случае, если резко упадут цены на углеводородное сырьё, полагает главный финансист страны.
Глава Минфина считает, что в нынешней социально-экономической ситуации тратить средства этого фонда не нужно.
"Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть. Тратить больше запланированного для поддержки отечественной экономики даже с учетом сложившейся социально-экономической ситуации не придётся", — рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
Глава Минфина назвал этот Фонд "копилкой", которую стоит вскрывать при сильном падении цен на нефть.
"Фонд национального благосостояния — это "копилка", необходимая для страховки от снижения цен на нефть", — заявил Силуанов, отметив, что на конец текущего года объем ФНБ составит около 12,5 триллиона рублей, 8 из которых — ликвидная часть.
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