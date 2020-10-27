Хранить деньги в долларах опасно, считает эксперт

Профессиональный инвестор полагает, что российские предприятия могут лишиться возможности управлять своими долларовыми счетами из-за санкций, которые могут ввести в отношении России демократы, если они победят на американских выборах.
Он считает, что эта опасность вполне реальна.
"Сбережения в долларах могут оказаться под санкциями после прихода к власти в США демократов. Пока введение серьёзных ограничительных мер, связанных с расчётами в долларах, для российских юридических и физических лиц не предусматривается, но такая опасность существует",- рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Поддаваясь панике, россияне скупают американскую валюту, когда у неё максимальная цена.
"Важный аспект сбережения — это доступные инструменты в долларах. Процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заёмщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США. К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США составляет 0,8%, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7%", — отмечает эксперт.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.