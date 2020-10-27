Кудрин призвал удвоить расходы на социальную сферу

О необходимости увеличения бюджетных расходов на социальную сферу заявил глава СП РФ Алексей Кудрин. Он считает, что нужно в полтора-два раза увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Он подчеркнул, что передовые страны тратят на образование в два раза больше, чем Россия.

"И образование, и здравоохранение, и инфраструктура требуют более высоких расходов — в полтора-два раза … Мы, к сожалению, в части образования, если мерить на проценты ВВП, тратим примерно 3,7-3,8% ВВП. Ведущие страны поставили себе задачу достигать в среднем 5%, а наиболее передовые — 7-8% ВВП. То есть вкладывают в человека, чтобы получить нового специалиста, самого компетентного, умеющего работать на самом новом оборудовании. Без этого в общем не сложится новых производств, просто некому будет их создавать", — заявил глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин, выступая на форуме стратегов.

Кудрин считает, что такое же отставание у России в бюджетном финансировании медицины и инфраструктуры.