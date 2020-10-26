Полиция допросит руководство "Нестле"

В Калужской области возбуждено уголовное дело о краже 8,35 га земли, которую некий индивидуальный предприниматель Арабаджи Б. Ф. год назад приобрел у "НЛМК-Калуга" за 28 тысяч рублей, а затем продал российскому подразделению "Нестле-Россия" за 62,3 миллиона рублей.

Согласно материалам следствия, участок расположен в индустриальном парке "Ворсино" между двумя предприятиями. Инициатором создания парка стало правительство Калужской области, освободив инвесторов от уплаты налога на имущество организаций и снизив ставку налога на прибыль, пишут "Новые Известия".

Вместе с тем продавцом земли выступил некий индивидуальный предприниматель Арабаджи Б. Ф., который якобы годом ранее приобрел ее у НЛМК за 28 тысяч рублей, а затем продал "Нестле" за 62,3 миллиона рублей. Швейцарская компания при этом обратилась к региональным властям с просьбой вынести с территории инфраструктуру бывшего собственника за счет средств корпорации развития Калужской области — канализационную сеть и модульные здания.

В настоящее время следствие запросило ООО "Нестле-Россия" предоставить сведения о лицах, которые непосредственно занимались подготовкой, заключением и исполнением договора с ИП Арабаджи Б. Ф. для их допроса и установления обстоятельств по делу.

По данным Управления Росреестра Калужской Области, оформлением сделки с ИП Арабаджи занимался один из менеджеров "Нестле" по работе с органами государственной власти, однако на допросе у следователя он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

"Новые Известия" также не смогли получить от Нестле оперативный комментарий на свой запрос.