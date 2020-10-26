Компания "Яндекс" решила раскрыть механизм, по которому третьим лицам предоставляются данные о пользователях.

"Яндекс" регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. "Яндекс" рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например, по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике", — сообщили в компании.