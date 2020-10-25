Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что недавно сделал прививку от коронавируса. По его словам, вакцинацию также прошли несколько топ-менеджеров банка.

"Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям. И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку", — отметил Греф.