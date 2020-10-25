Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет. Бизнесмен ушёл из жизни 25 октября в больнице Samsung, которая расположена в Сеуле.
С 2014 года фактический контроль над корпорацией осуществлял его сын, поскольку сам Ли Гон Хи перенёс сердечный приступ. Ли Чжэ Ён должен заменить своего отца на посту председателя концерна.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.