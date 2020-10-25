Скончался председатель концерна Samsung

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет. Бизнесмен ушёл из жизни 25 октября в больнице Samsung, которая расположена в Сеуле.

С 2014 года фактический контроль над корпорацией осуществлял его сын, поскольку сам Ли Гон Хи перенёс сердечный приступ. Ли Чжэ Ён должен заменить своего отца на посту председателя концерна.