Набиуллина озвучила сроки запуска технологии цифрового рубля

В Центробанке России считают, что запустить технологию цифрового рубля можно будет уже в следующем году, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров.

Она отметила, что в первую очередь предстоит обсудить консультационный доклад, после чего Центробанк подготовит полноценную концепцию. Далее можно будет запустить пилотный проект для ограниченного количества пользователей, чтобы проверить технологию на практике.

На этом этапе будет понятно, что делать дальше, подчеркнула Набиуллина.

Она предупредила, что хотя цифровой рубль — вполне реальная концепция, сначала следует оценить все его плюсы и минусы.

Преимуществом цифрового рубля является возможность проведения расчётов в условиях отсутствия интернета, хотя готовых решений по такой технологии пока нет. Главная опасность нововведения — вопросы цифровой безопасности, отметила глава ЦБ.