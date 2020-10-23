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Набиуллина: К цифровому рублю должно быть максимальное доверие

Глава Банка России назвала многообещающим для отечественной экономики проект цифрового рубля, который несколько дней назад анонсировал ЦБ. Набиуллина полагает, что к цифровому рублю должно быть максимальное доверие.

Набиуллина: К цифровому рублю должно быть максимальное доверие

Ранее эксперт не разделил оптимизма руководителя Центрального банка России относительно этого проекта.

"Этот проект, с одной стороны, многообещающий. На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом. Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить и трансформация системы расчетов", — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль будет конфиденциальным, но не анонимным.

"Максимальная конфиденциальность является одним из основных условий введения цифрового рубля. Уникальный код по аналогии с бумажными деньгами, который будет присваиваться цифровому рублю, повысит прозрачность при операциях с ним, однако не стоит путать анонимность и конфиденциальность. Анонимности не будет в том смысле, которая есть в наличных. Но предполагается, что конфиденциальность будет усилена. К цифровому рублю должно быть обеспечено максимум доверия", — пояснила Набиуллина.

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