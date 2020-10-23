Набиуллина: К цифровому рублю должно быть максимальное доверие

Глава Банка России назвала многообещающим для отечественной экономики проект цифрового рубля, который несколько дней назад анонсировал ЦБ. Набиуллина полагает, что к цифровому рублю должно быть максимальное доверие.

Ранее эксперт не разделил оптимизма руководителя Центрального банка России относительно этого проекта.

"Этот проект, с одной стороны, многообещающий. На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом. Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить и трансформация системы расчетов", — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль будет конфиденциальным, но не анонимным.