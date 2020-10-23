Путин: экономика пока не перешла к устойчивому подъёму

Глава государства заявил, что отечественная экономика пока не вошла в стадию устойчивого роста. Президент РФ отметил положительную динамику в обрабатывающей промышленности и грузоперевозках.
Совещание в онлайн-формате с участием Владимира Путина было посвящено актуальным экономическим вопросам.
"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму", — заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он рекомендовал обратить внимание на задачи, наиболее актуальные для бизнеса во время пандемии.
"Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления, какие задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания с нашей стороны, причем не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий. И конечно, обсудим, какие решения, механизмы нужно запустить дополнительно, чтобы поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике", — сказал Путин на совещании.
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