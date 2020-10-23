Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Члены Совета директоров Центрального Банка России на состоявшемся сегодня заседании приняли решение аналогичное тому, которое было принято месяц назад, — в сентябре. Ключевая ставка осталась на прежнем уровне — 4,25 процента.

Совет директоров пришёл к этому решению, так как пессимистические прогнозы по макроэкономическим показателям не сбылись.

"Совет директоров Банка России принял решение второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента", — говорится в пресс-релизе финансового регулятора.

Сдерживающим фактором для Центробанка стало также ускорение инфляции в стране.