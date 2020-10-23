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Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Члены Совета директоров Центрального Банка России на состоявшемся сегодня заседании приняли решение аналогичное тому, которое было принято месяц назад, — в сентябре. Ключевая ставка осталась на прежнем уровне — 4,25 процента.

Банк России во второй раз сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Совет директоров пришёл к этому решению, так как пессимистические прогнозы по макроэкономическим показателям не сбылись.

"Совет директоров Банка России принял решение второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента", — говорится в пресс-релизе финансового регулятора.

Сдерживающим фактором для Центробанка стало также ускорение инфляции в стране.

"В марте из-за распространения коронавирусной инфекции ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.

Опасения не сбылись: ВВП упал на восемь процентов вместо ожидаемых десяти. Вместе с активным восстановлением экономики начала ускоряться инфляция, и в сентябре впервые за шесть месяцев ЦБ не стал повышать ставку", — отмечается в сообщении.

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