Бэлла Черкесова в Минцифры займётся развитием медиаотрасли

Новый замглавы Минцифры России займётся в министерстве кураторсвтом медиаотрасли и её развитием. Об этом Бэлла Черкесова рассказала РИА "Новости".

Сегодня Бэлла Черкесова, прежде работавшая в администрации президента, была назначена на должность заместителя цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вместо уволившегося Алексея Волина.

"В целом задач много: это дальнейшая поддержка и развитие медиа в новой цифровой реальности, переформатирование их работы в этих условиях, поиск новых точек для монетизации, стимулирование производства отечественного контента и так далее и тому подобное", — рассказала Черкесова.

Она уточнила, что вопросами развития медиа занималась и на прежнем месте работы.