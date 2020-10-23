Бэлла Черкесова в Минцифры займётся развитием медиаотрасли

Новый замглавы Минцифры России займётся в министерстве кураторсвтом медиаотрасли и её развитием. Об этом Бэлла Черкесова рассказала РИА "Новости".
Сегодня Бэлла Черкесова, прежде работавшая в администрации президента, была назначена на должность заместителя цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вместо уволившегося Алексея Волина.
"В целом задач много: это дальнейшая поддержка и развитие медиа в новой цифровой реальности, переформатирование их работы в этих условиях, поиск новых точек для монетизации, стимулирование производства отечественного контента и так далее и тому подобное", — рассказала Черкесова.
Она уточнила, что вопросами развития медиа занималась и на прежнем месте работы.
"Вопросами медиа я занимаюсь давно. Бок о бок с министерством, и лично с Алексеем Волиным прошли многое. Рада стать частью профессиональной слаженной команды. Давно знакома и с министром Максутом Шадаевым, и с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, и надеюсь, что совместно мы справимся со всеми предстоящими вызовами и задачами", — отметила собеседница агентства.
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