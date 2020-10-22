Сечин: Санкции США и Евросоюза мешают восстановлению экономики

Глава "Роснефти" обвинил Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза в безосновательности и непредсказуемости при введении новых антироссийских санкций.

Гражданский газовый проект "Северный поток — 2" необъяснимым образом оказался в американском законе об "оборонке". Игорь Сечин полагает, что санкционная политика указанных стран мешает восстановлению экономики

"Санкции США и Европы становятся безосновательными, они не предсказуемы, в то время, как их действия мешают восстановлению мировой экономики. Яркий пример — давление на проект "Северный поток — 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", — заявил главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Он возмутился, что для введения санкций американцы и европейцы даже не ищут обоснований.