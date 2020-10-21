Нефтегазовые доходы России снизились более чем на треть

Поступления в федеральный бюджет от продажи газа и нефти рекордно упали. За девять месяцев нынешнего года они снизились на 36 процентов по сравнению с таким же временным периодом прошлого года.
В то же время из-за коронавирусных выплат расходная часть госказны за три квартала этого года увеличилась на четверть.
"Нефтегазовые доходы федерального бюджета России снизились за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь поступления от продажи нефти и газа составили шесть триллионов рублей. Расходы федерального бюджета оказались равны 15 триллионам рублей (рост на 25 процентов). Увеличение произошло из-за финансирования расходов на борьбу с пандемией коронавируса. При этом доходы сократились на 12 процентов, составив 13,2 триллиона рублей", — говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" НИУ "Высшая школа экономики".
Дефицит бюджета 2020 года предварительно составляет 1,8 трлн рублей.
"В бюджете выросла доля расходов на здравоохранение (в 1,9 раза), социальную политику (на 32 процента) и межбюджетные трансферты (на 49 процентов). Дефицит бюджета составил 1,8 трлн рублей. Около 40 процентов годовых расходов могут прийтись на четвёртый квартал", — отметили эксперты ВШЭ.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.