Нефтегазовые доходы России снизились более чем на треть

Поступления в федеральный бюджет от продажи газа и нефти рекордно упали. За девять месяцев нынешнего года они снизились на 36 процентов по сравнению с таким же временным периодом прошлого года.

В то же время из-за коронавирусных выплат расходная часть госказны за три квартала этого года увеличилась на четверть.

"Нефтегазовые доходы федерального бюджета России снизились за три квартала на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь - сентябрь поступления от продажи нефти и газа составили шесть триллионов рублей. Расходы федерального бюджета оказались равны 15 триллионам рублей (рост на 25 процентов). Увеличение произошло из-за финансирования расходов на борьбу с пандемией коронавируса. При этом доходы сократились на 12 процентов, составив 13,2 триллиона рублей", — говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" НИУ "Высшая школа экономики".

Дефицит бюджета 2020 года предварительно составляет 1,8 трлн рублей.