Эксперт увидел небывалый позитив на региональных рынках труда

На региональных рынках труда сложилась небывалая прежде ситуация. Высококвалифицированные специалисты, которые работали в Москве и не успели обзавестись квартирами и семьями, вернулись в регионы.

Эксперты рынка труда считают эту ситуацию позитивной для регионов.

"Уроженцы глубинки, которые удачно "покорили" Москву, но не успели здесь обзавестись кварирами и семьями, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съёмные квартиры. Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями", — рассказал президент рекрутингового портала Superjob. ru Алексей Захаров.

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