Эксперт увидел небывалый позитив на региональных рынках труда

На региональных рынках труда сложилась небывалая прежде ситуация. Высококвалифицированные специалисты, которые работали в Москве и не успели обзавестись квартирами и семьями, вернулись в регионы.
Эксперты рынка труда считают эту ситуацию позитивной для регионов.
"Уроженцы глубинки, которые удачно "покорили" Москву, но не успели здесь обзавестись кварирами и семьями, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съёмные квартиры. Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями", — рассказал президент рекрутингового портала Superjob. ru Алексей Захаров.
В России возникла острая нехватка на рыке труда курьеров и таксистов
"В связи с возвращением части сотрудников на удалёнку начал расти спрос на доставку заказов из интернет-магазинов. Курьеров стало меньше. Из регионов люди в Москву не едут, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают. За таксистов идёт огромная борьба на московском рынке. Все, кто хотел работать в такси, уже работают. Всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли", — считает президент Superjob.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.