Росстат будет изучать чеки покупателей

Статистическое ведомство поставило себе цель оперативно отражать данные по инфляции в России. В ближайших планах — делать это не позже, чем в течение шести дней по окончании месяца.

С этой целью Росстат намерен собирать кассовые чеки соотечественников.

"Росстат будет собирать данные чеков от крупнейших онлайн-порталов, торговых сетей и сотовых операторов. В настоящее время ведомство работает над повышением оперативности расчёта данных по инфляции, представляя цифры не позднее 4-6 дней после окончания месяца. Для этого специалисты ведомства занимаются, в том числе созданием программного обеспечения для структурирования данных из кассовых чеков граждан", — рассказал "Парламентской газете" руководитель Федеральной службы статистики (Росстат) Павел Малков.

Методика расчёта средних цен и инфляции не меняется, просто появляется новый источник данных, отмечают в ведомстве.