Росстат будет изучать чеки покупателей

Статистическое ведомство поставило себе цель оперативно отражать данные по инфляции в России. В ближайших планах — делать это не позже, чем в течение шести дней по окончании месяца.
С этой целью Росстат намерен собирать кассовые чеки соотечественников.
"Росстат будет собирать данные чеков от крупнейших онлайн-порталов, торговых сетей и сотовых операторов. В настоящее время ведомство работает над повышением оперативности расчёта данных по инфляции, представляя цифры не позднее 4-6 дней после окончания месяца. Для этого специалисты ведомства занимаются, в том числе созданием программного обеспечения для структурирования данных из кассовых чеков граждан", — рассказал "Парламентской газете" руководитель Федеральной службы статистики (Росстат) Павел Малков.
Методика расчёта средних цен и инфляции не меняется, просто появляется новый источник данных, отмечают в ведомстве.
"Использование контрольно-кассовой техники позволит ещё больше повысить точность и оперативность, увеличить глубину сбора данных. Мы сможем работать со сведениями из гораздо большего числа магазинов и организаций. Возможно расширение числа товаров и услуг, отслеживаемых в еженедельном или в ежемесячном режиме. При этом сама методология расчета индекса потребительских цен не изменится — расширится только число источников данных", — уточнил глава Росстата.
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