Сенатор Рябухин: Есть микрокредиты, которые полезны малому бизнесу

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин ответил на вопрос "Правды. Ру" реализуемо ли предложение главы справедливороссов Сергея Миронова запретить микрофинансовые организации?

"Есть кредитные микрофинансовые организации, которые работают не только на потребительском рынке, а которые еще участвуют в формировании делового климата. Допустим, кто-то хотел открыть швейную мастерскую, ремонтную мастерскую или строительную организацию, ему надо деньги на какой-то короткий период времени. Он знает, что если он сейчас перезаймёт, закупит строительные материалы, сделает ремонт, получит деньги и рассчитается, для такого вот сегмента микрофинансового рынка, я считаю, что надо давать возможность работать. Это во многих странах мира такое есть", — рассказал парламентарий.

Он отметил, что для таких полезных организаций нужно только одно ограничение — возвращающиеся средства не должны превышать тело кредита более, чем в полтора раза.