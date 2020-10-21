Россия запретила ввоз белорусских груш, которые оказались польскими

Надзорное ведомство заподозрило фермерское хозяйство из Белоруссии в реэкспорте груш из Польши. Несмотря на то, что по документам груши были белорусскими, на ящиках обнаружились следы польской маркировки.

В результате Россельхоз запретил ввоз фруктов в Россию из Гродненской области.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября 2020 г. запрещает поставки на территорию Российской Федерации свежих груш, экспортируемых и (или) произведенных в Гродненской области Белоруссии", — отмечается в сообщении.

Специалисты ведомства обнаружили на партии груш, которая по документам была белорусской, польские этикетки.