Россия запретила ввоз белорусских груш, которые оказались польскими

Надзорное ведомство заподозрило фермерское хозяйство из Белоруссии в реэкспорте груш из Польши. Несмотря на то, что по документам груши были белорусскими, на ящиках обнаружились следы польской маркировки.
В результате Россельхоз запретил ввоз фруктов в Россию из Гродненской области.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября 2020 г. запрещает поставки на территорию Российской Федерации свежих груш, экспортируемых и (или) произведенных в Гродненской области Белоруссии", — отмечается в сообщении.
Специалисты ведомства обнаружили на партии груш, которая по документам была белорусской, польские этикетки.
"16 октября 2020 года Россельхознадзор обьнаружил на складе в Смоленской области партию груш сорта "Конференция" объёмом 19 тонн. Производителем груш по сертификату являлось фермесркое хозяйство из Щучинского района Гродненской области. Однако при проведении осмотра грузового отсека автотранспортного средства установлено, что на каждом ящике имеются следы удаления маркировки. На трёх ящиках выявлены этикетки, которые указывают на то, что страной происхождения груш является Республика Польша", — сообщили в российском ведомстве.
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