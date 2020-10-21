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За некачественные услуги ЖКХ будет снижена оплата

Верхняя палата российского парламента одобрила проект закона, по которому потребитель может оплатить коммунальную услугу частично, если она оказана некачественно или в неполной мере.

За некачественные услуги ЖКХ будет снижена оплата

Возможно даже освобождение потребителя от оплаты за услугу за определённый период.

"При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ", — говорится в законе.

Закон запрещает штрафовать руководителя ЖЭКа, но даёт возможность коммунальным предприятиям получить с него компенсацию за расходы.

"Изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф.

Закон обязывает ответственное лицо компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ею расходы вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги", — говорится в сопроводительных материалах к документу.

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