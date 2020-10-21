Новые технологии вытеснят 85 млн рабочих мест, а добавят 97 млн

Роботизация рабочих мест и новейшие IT-технологии в скором времени вытеснят с рынка труда в мире 85 млн рабочих мест, считают топ-менеджеры крупных международных компаний.

В то же время технологические изменения способны привести к созданию 97 млн принципиально новых рабочих мест.

"Внедрение новых технологий, изменения разделения труда между людьми и машинами приведут к тому, что с рынка труда будут вытеснены 85 млн рабочих мест, а на смену им придут 97 млн новых. По мнению работодателей, они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся", — говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF).

Топ-менеджеры уже сейчас намерены сократить часть персонала компаний, а часть отправить на переквалификацию.