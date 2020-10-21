Операторы предупредили россиян о повышении цен на интернет

Согласно опросу российских операторов, в следующем году тарифы на интернет и мобильную связь вырастут на 10-20 процентов. О намерении повышать цены заявили 86 процентов участников рынка.
Для отрасли необходимы инвестиции в развитие, чтобы в дальнейшем качественно оказывать услуги.
"Рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году", — заявил изданию "Вечерняя Москва" директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
По его словам, оборудование в отрасли почти стопроцентно импортное и закупается за валюту, которая заметно выросла в цене.
"На повышение операторами цен влияют обязательства перед регуляторами, стоимость иностранного оборудования в условиях ослабления рубля, а также необходимость модернизировать цифровые сети. Российский интернет на данный момент остаётся одним из самых дешёвых и в то же время самых скоростных в мире. Избежать роста цен удастся в том случае, если Россия нарастит производство собственного оборудования, а услуги связи будут дотироваться государством", — заявил Плуготаренко.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.