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Tele2 наказали за нарушение антимонопольного законодательства

Ведомство Игоря Артемьева признало одного из крупнейших российских операторов мобильной связи виновным в нарушении законодательства. Оператор в мае повысил цены на услуги на 10 % и не поставил перед этим в известность ФАС.

Tele2 наказали за нарушение антимонопольного законодательства

Антимонопольщики указали на это нарушение и предписали его устранить, Tele2 на выполнил предписание. ФАС открыла дело на оператора.

"По результатам рассмотрения дела ФАС признала оператора связи установившим монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи. Это привело к ущемлению интересов потребителей — абонентов ООО "Т2 Мобайл. В адрес ООО "Т2 Мобайл" будет выдано предписание о приведении тарифов, на которых с 12 мая 2020 года произошло повышение, к уровню, существовавшему до совершения правонарушения ", — говорится в сообщении Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Сотовый оператор выразил несогласие с вердиктом антимонопольщиков.

"Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия", — сказали в пресс-службе оператора.

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