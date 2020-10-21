Счётная палата нашла в России почти 63 тысячи недостроев

Без малого 63 тысячи недостроенных объектов на территории страны обнаружили аудиторы Счётной палаты. Ситуация плачевная в нескольких регионах и особенно в Дагестане.

В этой северокавказской республике до сих пор не построены дома, деньги на которые из бюджета были выделены ещё семь лет назад.

"Почти 63 тысячи объектов незавершённого строительства зарегистрировано на территории Российской Федерации. Большой объём находится в ряде регионов. Особое внимание уделяется Республике Дагестан, где по ряду объектов жизнеобеспечения денежные средства были выделены еще в 2013 году, однако строительство до сих пор не завершено", — сообщила на форуме 100+ Techno Build аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова.

Теме недостроев будет посвящено одно из ближайших всероссийских совещаний с участием правительства РФ.