Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Друзья потеряли Андрея Губина
Власти США решили выбросить 45 аппаратов ИВЛ из РФ
Тренер "Ренна" назвал Сафонова самым сильным в "Краснодаре"
В шоу "Холостяк" Тимати предложат "клона" Решетовой
В Китае девять человек умерли от лапши быстрого приготовления
Эксперты вычислили возраст расцвета умственных способностей человека
В Берлине вандалы повредили 70 музейных экспонатов
Дзюба считает,что вылетать из Лиги чемпионов нужно красиво
Миронов: экономия Минфина на армии вызывает недоумение

Опрос: уровень доверия россиян к банкам снизился в 33 раза за 4 года

Уровень лояльности россиян к отечественным кредитным учреждениям с 2016 года снизился в 33 раза и составил 1,3 процента. Четыре года назад уровень доверия составлял 43 процента, в 2020 — 1,3 процента.

Опрос: уровень доверия россиян к банкам снизился в 33 раза за 4 года

Аналитики отметили быстро растущую финансовую грамотность россиян, передаёт РБК.

"Индекс лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) в России по итогам восьми месяцев 2020 года составил всего 1,3 пункта. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта", — говорится в результатах опроса аналитического центра НАФИ.

Если говорить об удовлетворённостью работой своего банка, то мнения опрошенных распределились приблизительно на равные части.

"Главными причинами снижения лояльности к банкам стали растущая финансовая грамотность клиентов. Среди россиян, не удовлетворенных своим банком, оказались около 35,4 процента респондентов. Они заявили, что не станут рекомендовать его другим людям и сами могут рассматривать альтернативные варианты. Примерно 36,7 процента опрошенных довольны своим банком, а 27,9 процента респондентов удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим", — отмечается в исследовании.

Последние материалы
В Китае девять человек умерли от лапши быстрого приготовления
Эксперты вычислили возраст расцвета умственных способностей человека
Дзюба считает,что вылетать из Лиги чемпионов нужно красиво
В Берлине вандалы повредили 70 музейных экспонатов
Мясо полезное для человека – Топ-5 видов
Миронов: экономия Минфина на армии вызывает недоумение
Огранщик из Индии украл бриллианты в Якутии
Юрист Трампа: Хантер Байден хранил запрещённые фото
"Зенит" и "Краснодар" по-разному стартовали в Лиге чемпионов
В Благовещенске неизвестный напал с ножом на прохожего
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников