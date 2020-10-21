Опрос: уровень доверия россиян к банкам снизился в 33 раза за 4 года

Уровень лояльности россиян к отечественным кредитным учреждениям с 2016 года снизился в 33 раза и составил 1,3 процента. Четыре года назад уровень доверия составлял 43 процента, в 2020 — 1,3 процента.

Аналитики отметили быстро растущую финансовую грамотность россиян, передаёт РБК.

"Индекс лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) в России по итогам восьми месяцев 2020 года составил всего 1,3 пункта. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта", — говорится в результатах опроса аналитического центра НАФИ.

Если говорить об удовлетворённостью работой своего банка, то мнения опрошенных распределились приблизительно на равные части.