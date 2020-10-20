Орешкин: экономические кризисы в России неизбежны

Любая страна, которая поэтапно двигается вперёд в своём развитии рано или поздно сталкивается с экономическими кризисами.

Россия также не сможет избежать кризисов, если будет идти вперёд, полагает Орешкин.

"Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать", — сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он отметил важность господдержки населения и экономики.