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Орешкин: экономические кризисы в России неизбежны

Любая страна, которая поэтапно двигается вперёд в своём развитии рано или поздно сталкивается с экономическими кризисами.

Орешкин: экономические кризисы в России неизбежны

Россия также не сможет избежать кризисов, если будет идти вперёд, полагает Орешкин.

"Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать", — сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он отметил важность господдержки населения и экономики.

"Важно, конечно, что несут кризисы и как они проходят, как на них в целом реагирует система, какие последствия есть для разных участников процесса: для компаний, для населения, для экономики в целом. При кризисе необходима поддержка населения в трудной жизненной ситуации и структурных изменений в экономике", — заявил помощник президента России, выступая на форуме "Открытые инновации".

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