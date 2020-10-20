Орешкин: экономические кризисы в России неизбежны

Любая страна, которая поэтапно двигается вперёд в своём развитии рано или поздно сталкивается с экономическими кризисами.
Россия также не сможет избежать кризисов, если будет идти вперёд, полагает Орешкин.
"Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать", — сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.
Он отметил важность господдержки населения и экономики.
"Важно, конечно, что несут кризисы и как они проходят, как на них в целом реагирует система, какие последствия есть для разных участников процесса: для компаний, для населения, для экономики в целом. При кризисе необходима поддержка населения в трудной жизненной ситуации и структурных изменений в экономике", — заявил помощник президента России, выступая на форуме "Открытые инновации".
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.