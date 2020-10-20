Объём свободных денег у россиян в сентябре упал на четверть

Накопления россиян тают от месяца к месяцу. В сентябре по сравнению с августом в семьях свободных денег стало меньше на 10%, а по сравнению с сентябрём 2019 года — на четверть.

Менее устойчивы к финансовым неурядицам оказались жители городов с населением от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

"В сентябре объём свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 10% от уровня августа и на 25% относительно сентября 2019 года. В годовом сопоставлении индекс падает второй месяц подряд — в августе объем свободных денег сократился на 18,8% относительно аналогичного периода 2019 года и на 25,8% относительно июля", — говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Более активно тратят накопления жители небольших населенных пунктов России.