Объём свободных денег у россиян в сентябре упал на четверть

Накопления россиян тают от месяца к месяцу. В сентябре по сравнению с августом в семьях свободных денег стало меньше на 10%, а по сравнению с сентябрём 2019 года — на четверть.
Менее устойчивы к финансовым неурядицам оказались жители городов с населением от 10 тысяч до 100 тысяч человек.
"В сентябре объём свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 10% от уровня августа и на 25% относительно сентября 2019 года. В годовом сопоставлении индекс падает второй месяц подряд — в августе объем свободных денег сократился на 18,8% относительно аналогичного периода 2019 года и на 25,8% относительно июля", — говорится в исследовании холдинга "Ромир".
Более активно тратят накопления жители небольших населенных пунктов России.
"В этом году произошёл большой прирост сэкономленных денег в связи с карантинными мерами и опасениями из-за пандемии. Россияне сокращали свои расходы в ожидании кризиса и возможной безработицы (рост на 46% в апреле 2020 года относительно уровня марта). Чем меньше населенный пункт, тем более выражена оказалась негативная динамика показателя в последние месяцы. Там объём свободных денег сократился на 54% как по отношению к прошлому месяцу, та к и прошлому году", — отмечают эксперты.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.