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Для укрепления рубля ЦБ с марта продал валюты на 1,3 трлн рублей

С начала периода коронавирусной пандемии Центральный банк России для укрепления национальной валюты продал на внутреннем финансовом рынке иностранную валюту на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Для укрепления рубля ЦБ с марта продал валюты на 1,3 трлн рублей

Банк России планирует проводить такие валютные интервенции до тех пор, пока на эти цели не начнёт расходоваться валюта из Национального фонда благосостояния.

"С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объём продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 303,7 млрд рублей", — говорится в сообщении финансового регулятора.

Последние два раза ЦБ совершил продажи на одинаковую сумму — 8,7 млрд рублей.

"ЦБ продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 19 октября на сумму 8,7 млрд рублей. Объём валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 16 октября, составлял также 8,7 млрд рублей", — говорится в отчёте.

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