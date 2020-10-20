Кабмин РФ сократил бюджет программы расселения аварийного жилья

Программа расселения россиян из аварийного жилья не досчитается свыше 25 миллиардов рублей за предстоящие четыре года, следует из правительственного постановления.

В правительстве приняли решение сократить бюджетное финансирование программы до 2024 года на десять процентов.

"Субсидии Фонду содействия реформированию ЖКХ в виде имущественных взносов РФ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда" в 2019–2024 годах сокращаются с 431,94 млрд рублей до 406,186 млрд рублей. Финансирование программы переселения россиян из аварийного жилья сокращается на 25,75 млрд рублей до конца 2024 года", — говорится в правительственном постановлении, подписанным Михаилом Мишустиным.

В связи с предстоящим сокращением соответствующих статей бюджета, глава Минстроя призвал регионы ускорить расселение граждан из ветхого жилья.