Миронов предложил запретить в России МФО

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в России необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций.

Уже существующие долги заемщиков перед МФО политик предлагает просто списать.

"Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Для заемщиков таких организаций необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги", — утверждает парламентарий.

Миронов выразил мнение, что в период кризиса такие организации несут двойную опасность для общества.