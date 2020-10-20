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Миронов предложил запретить в России МФО

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в России необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций.

Миронов предложил запретить в России МФО

Уже существующие долги заемщиков перед МФО политик предлагает просто списать.

"Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Для заемщиков таких организаций необходимо провести кредитную амнистию, проще говоря, списать им долги", — утверждает парламентарий.

Миронов выразил мнение, что в период кризиса такие организации несут двойную опасность для общества.

"Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые "девяностые" всего за несколько лет", — добавил Миронов.

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