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Цены на подсолнечное масло установили рекорд в России

Внутрироссийские цены на подсолнечное масло побили все предыдущие рекорды. Внутренние цены пошли вверх вслед за экспортными.

Цены на подсолнечное масло установили рекорд в России

Причиной роста цен стало снижение сбора подсолнечника на три млн тонн за сезон по сравнению с предыдущим.

"Внутренние котировки подсолнечного масла стали выше на 6,6 процента, чем побили рекорд и достигли уровня в 74 175 тысяч рублей за тонну. Также на 4,66 процента выросли цены на подсолнечник, тонна которого стала стоить 30 875 тысяч рублей. Подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78 процента до 960 долларов за тонну", — говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".

Аналитики полагают, что в ближайшее время сдержать рост цен на подсолнечное масло поможет только снижение стоимости пальмового и соевого масла.

"Многие из переработчиков стали подняли цены на две-четыре тысячи рублей за тонну подсолнечника. Явление будет происходить на фоне побивших рекорд цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Мешать росту цен будет только происходящее снижение мировых цен на пальмовое и соевое масло", — отмечается в обзоре.

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