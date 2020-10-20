Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Глава МВД Эстонии указал ЛГБТ-людям на дверь. В Швецию
Госдума в срочном порядке продлит закон о детских выплат
Минфин предлагает начать экономить на армии
Онищенко: вполне может быть, что COVID создан в лаборатории
В Париже начался суд над россиянином Александром Винником
Последние обновления Windows 10 приводят к серьезным проблемам
Открытие 14-летней школьницы может помочь найти лекарство от COVID
15 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить 5G
Польское ноу-хау: назови спортзал церковью и работай спокойно

Цены на нефть падают уже четвёртый день подряд

"Над нефтяным рынком снова сгущаются тучи", — говорит Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.

Цены на нефть падают уже четвёртый день подряд

Аналитики рынка связывают это:

1. с опасениями что возобновление случаев заболевания коронавирусом во всем мире опять снизит спрос на топливо,

2. с тем, что Ливия наращивает обороты добычи.

Что с ценами сегодня

  • Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 упали на 32 цента, или на 0,8%, до $42,30 за баррель к 04: 18 мск, после падения на 31 цент в понедельник.
  • Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) CLc1 подешевели на 26 центов, или на 0,6%, до $40,57 за баррель, потеряв в понедельник 5 центов.

Что говорит ОПЕК

На заседании министерской группы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, совместно именуемой ОПЕК+, было объявлено о поддержке нефтяного рынка в связи с ростом опасений в связи с растущими инфекциями.

На данный момент ОПЕК+ придерживается соглашения о сокращении добычи на 7,7 млн баррелей в сутки до декабря, а затем сокращает сокращение до 5,8 млн баррелей в сутки в январе.

Однако три источника из стран-производителей заявили, что запланированное увеличение объема производства с января может быть отменено в случае необходимости.

"Мы не думаем, что нефтяные рынки в состоянии поглотить около 2% мирового предложения, которое ОПЕК+, как ожидается, возобновит с 1 января 2021 года", — говорится в записке аналитика Commonwealth Bank commodities Вивека Дхара.

Он сказал, что рост добычи в Ливии, которая действует вне пакта ОПЕК+, усиливает опасения по поводу переизбытка предложения.

"Ливия стремительно наращивает производство после того, как вооруженный конфликт закрыл почти все производство в стране в январе. Выход с его самого большого месторождения, Шарара, которое вновь открылось 11 октября, сейчас находится на уровне около 150 тысяч баррелей в сутки, или около половины своей мощности", — сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

Последние материалы
Глава МВД Эстонии указал ЛГБТ-людям на дверь. В Швецию
Госдума в срочном порядке продлит закон о детских выплат
Минфин предлагает начать экономить на армии
Онищенко: вполне может быть, что COVID создан в лаборатории
Достижения и ошибки Брежнева
В Париже начался суд над россиянином Александром Винником
Последние обновления Windows 10 приводят к серьезным проблемам
Открытие 14-летней школьницы может помочь найти лекарство от COVID
США предъявили обвинения в кибератаках шестерым "офицерам ГРУ"
Глава Нацразведки США: в истории с Байденом-младшим Россия ни при чём
Популярное
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса

Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.

От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Наука и техника
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила размером зарплаты в театре
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами
Брежневский застой или апогей социализма?
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Хазин на грани фола
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Причины очередного киргизского бунта
Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников