Цены на нефть падают уже четвёртый день подряд

"Над нефтяным рынком снова сгущаются тучи", — говорит Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.

Аналитики рынка связывают это:

1. с опасениями что возобновление случаев заболевания коронавирусом во всем мире опять снизит спрос на топливо,

2. с тем, что Ливия наращивает обороты добычи.

Что с ценами сегодня

Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 упали на 32 цента, или на 0,8%, до $42,30 за баррель к 04: 18 мск, после падения на 31 цент в понедельник.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) CLc1 подешевели на 26 центов, или на 0,6%, до $40,57 за баррель, потеряв в понедельник 5 центов.

Что говорит ОПЕК

На заседании министерской группы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, совместно именуемой ОПЕК+, было объявлено о поддержке нефтяного рынка в связи с ростом опасений в связи с растущими инфекциями.

На данный момент ОПЕК+ придерживается соглашения о сокращении добычи на 7,7 млн баррелей в сутки до декабря, а затем сокращает сокращение до 5,8 млн баррелей в сутки в январе.

Однако три источника из стран-производителей заявили, что запланированное увеличение объема производства с января может быть отменено в случае необходимости.

"Мы не думаем, что нефтяные рынки в состоянии поглотить около 2% мирового предложения, которое ОПЕК+, как ожидается, возобновит с 1 января 2021 года", — говорится в записке аналитика Commonwealth Bank commodities Вивека Дхара.

Он сказал, что рост добычи в Ливии, которая действует вне пакта ОПЕК+, усиливает опасения по поводу переизбытка предложения.