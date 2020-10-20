Цены на нефть падают уже четвёртый день подряд

"Над нефтяным рынком снова сгущаются тучи", — говорит Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.
Аналитики рынка связывают это:
1. с опасениями что возобновление случаев заболевания коронавирусом во всем мире опять снизит спрос на топливо,
2. с тем, что Ливия наращивает обороты добычи.
На заседании министерской группы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, совместно именуемой ОПЕК+, было объявлено о поддержке нефтяного рынка в связи с ростом опасений в связи с растущими инфекциями.
На данный момент ОПЕК+ придерживается соглашения о сокращении добычи на 7,7 млн баррелей в сутки до декабря, а затем сокращает сокращение до 5,8 млн баррелей в сутки в январе.
Однако три источника из стран-производителей заявили, что запланированное увеличение объема производства с января может быть отменено в случае необходимости.
"Мы не думаем, что нефтяные рынки в состоянии поглотить около 2% мирового предложения, которое ОПЕК+, как ожидается, возобновит с 1 января 2021 года", — говорится в записке аналитика Commonwealth Bank commodities Вивека Дхара.
Он сказал, что рост добычи в Ливии, которая действует вне пакта ОПЕК+, усиливает опасения по поводу переизбытка предложения.
"Ливия стремительно наращивает производство после того, как вооруженный конфликт закрыл почти все производство в стране в январе. Выход с его самого большого месторождения, Шарара, которое вновь открылось 11 октября, сейчас находится на уровне около 150 тысяч баррелей в сутки, или около половины своей мощности", — сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.
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