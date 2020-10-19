Новак назвал "хрупкой" ситуацию на мировом нефтяном рынке

Глава Минэнерго России считает, что ситуация на нефтяном рынке остаётся хрупкой и требует согласованных действий от стран, входящих в соглашение "ОПЕК+".
Россия намерена исполнить взятые на себя в рамках соглашения обязательства.
"Ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объёме исполнять наши соглашения. Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц декларации о сотрудничестве", — сказал министр энергетики РФ Александр Новак в речи на заседании министерского комитета стран "ОПЕК+".
Министр энергетики РФ считает, что вторая волна COVID-19 не даёт в полной мере восстановиться докризисному спросу на энергоресурсы.
"Несмотря на сегодняшнюю стабильность, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанёс колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление. Первоначальные ограничения снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса", — заявил Новак.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.