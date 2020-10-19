В десять раз вырос спрос в России на товары для ремонта

Онлайн-продажи стройматериалав и инструментов в России выросли в десять с лишним раз. Взрывной рост онлайн-продаж этих товаров произошёл в Москве.

Жители столичного региона делали такие покупки в 49 раз чаще, чем в прошлом году.

"В период с 1 по 15 октября продажи товаров для благоустройства дома и ремонта выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Динамичнее всего рос спрос на строительные инструменты (в 10,5 раза) и сантехнику (в пять раз)", — сообщили в пресс-службе крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries

Самыми активными покупателями онлайн-сервиса помимо москвичей стали петербуржцы и кубанцы.