В десять раз вырос спрос в России на товары для ремонта

Онлайн-продажи стройматериалав и инструментов в России выросли в десять с лишним раз. Взрывной рост онлайн-продаж этих товаров произошёл в Москве.
Жители столичного региона делали такие покупки в 49 раз чаще, чем в прошлом году.
"В период с 1 по 15 октября продажи товаров для благоустройства дома и ремонта выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Динамичнее всего рос спрос на строительные инструменты (в 10,5 раза) и сантехнику (в пять раз)", — сообщили в пресс-службе крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries
Самыми активными покупателями онлайн-сервиса помимо москвичей стали петербуржцы и кубанцы.
"Активнее всего ремонт в новых квартирах в октябре делали москвичи. Помимо строительных товаров (рост в штуках в 49 раз) жители региона приобретали инструменты для ремонта (в шесть раз): дрели, молотки, шпатели и стамески. Для того, чтобы благоустроить будущее жилье москвичи заказывали на Wildberries товары для дома (рост в три раза) — мебель и предметы интерьера. Значительный рост спроса на стройтовары и инструменты отмечен в Петербурге (в 13 раз) и в Краснодарском крае (в 10 раз)", — говорится в сообщении.
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