ЦБ хочет сделать прозрачной работу микрофинансовых компаний

Банк России разработал нормативные акты, позволяющие сделать более понятной и прозрачной работу организаций, которые выдают микрокредиты россиянам.

Такого рода организации будут обязаны публиковать на своих сайтах информацию, которую рекомендует ЦБ.

"Микрофинансовые компании (МФК) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) будут раскрывать результаты финансово-хозяйственной деятельности. Будет раскрываться порядок привлечения денег и выдачи займов, а также информация о деятельности компании, которая может повлиять на решение потребителя разместить свои сбережения в МФК или КПК.

На сайтах должны быть указаны контактные данные: адрес, номер телефона, ФИО руководителей и обязательно — информация о надзорном органе, куда можно пожаловаться, если возникнут проблемы", — говорится в сообщении финансового регулятора.