ЦБ хочет сделать прозрачной работу микрофинансовых компаний

Банк России разработал нормативные акты, позволяющие сделать более понятной и прозрачной работу организаций, которые выдают микрокредиты россиянам.
Такого рода организации будут обязаны публиковать на своих сайтах информацию, которую рекомендует ЦБ.
"Микрофинансовые компании (МФК) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) будут раскрывать результаты финансово-хозяйственной деятельности. Будет раскрываться порядок привлечения денег и выдачи займов, а также информация о деятельности компании, которая может повлиять на решение потребителя разместить свои сбережения в МФК или КПК.
На сайтах должны быть указаны контактные данные: адрес, номер телефона, ФИО руководителей и обязательно — информация о надзорном органе, куда можно пожаловаться, если возникнут проблемы", — говорится в сообщении финансового регулятора.
В ЦБ считают, что такого рода контроль пайщиков позволит не допустить различные злоупотребления в этих организациях.
"Действующим пайщикам информация позволит более активно участвовать в управлении кооперативом и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства некоторых КПК", — пояснили в ЦБ.
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