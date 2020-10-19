Путин рассказал о работе российской рыбной отрасли

Президент России Владимир Путин считает, что рыбная отрасль в стране работает "ритмично" несмотря на пандемию коронавируса и показывает цифры, аналогичные прошлому году.

"Несмотря на известные ограничения, связанные с коронавирусом, рыбная отрасль в целом работает ритмично, и показатели этого года соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года", — отметил глава государства.

Об этом Путин рассказал во время встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.