Президент России Владимир Путин считает, что рыбная отрасль в стране работает "ритмично" несмотря на пандемию коронавируса и показывает цифры, аналогичные прошлому году.
"Несмотря на известные ограничения, связанные с коронавирусом, рыбная отрасль в целом работает ритмично, и показатели этого года соответствуют показателям за аналогичный период прошлого года", — отметил глава государства.
Об этом Путин рассказал во время встречи с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.
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