Определили самые высокооплачиваемые профессии на "удалёнке"

Рейтинг профессий, которые позволяют работать дистанционно в любое время, возглавили сотрудники IT-отрасли. Наибольшую зарплату среди таких сотрудников предлагают программистам, разработчикам, нtml-верстальщикам, веб-дизайнерам.

Исключением в списке является вакансия онлайн-поставщика торгового оборудования из-за рубежа.

"Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С — ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц. От 200 тысяч рублей предлагают на "удалёнке" менеджеру внешне-экономической деятельности: поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, организация схемы доставки оборудования", — говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа. ру".

Среди высокооплачиваемых дистанционных вакансий есть одна преподавательская.

"Backend-разработчик в Сберавто может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц. Доход до 140 тысяч рублей в месяц может получать html-верстальщик (Senior). Работа с зарплатой до 100 тысяч рублей ждёт преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна", — отмечается в исследовании.