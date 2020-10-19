Дворкович отчитался о работе фонда "Сколково" за десять лет

Председатель фонда высоко оценил работу одноимённого инновационного центра за десять лет существования. Аркадий Дворкович считает успехом большое количество стартапов, высокие финансовые показатели, а также деятельность университета "Сколтех".

"Эффективность работы фонда "Сколково" за последние десять лет оцениваю на твёрдую четвёрку. У нас в стране 10 лет назад почти не было ни стартапов, ни культуры инновационного предпринимательства. Сейчас в "Сколково" работает более 2 500 стартапов, причем не только на территории инновационного центра, а по всей стране", — отметил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Он считает очень успешными финансовые показатели фонда.

"Многие наши компании зарабатывают деньги своим трудом, талантом, на основе своих идей. Выручка компаний "Сколково" по итогам 2019 года составила более 111 млрд рублей, темп прироста составил 45%. За весь период суммарная выручка составила более 400 млрд рублей, общая сумма выданных грантов превысила 15 млрд рублей", — напомнил Дворкович.

Он отметил также работу исследовательского университета "Сколтех".