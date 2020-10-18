В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%

За последние девять месяцев в России увеличился объём розничных продаж шампанских и игристых вин на 8,3%. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе — сентябре 2020 года составил 10,4 млн дал (108,3% от уровня января — сентября прошлого года). В сентябре продано 1 млн дал (113,7% от уровня сентября прошлого года)", — сказано в сообщении союза.

Также в союзе отметили, что объёмы розничных продаж всей алкогольной продукции за девять месяцев 2020 года увеличились на 2% по сравнению с 2019 годом.