Тиньков сообщил о самочувствии после операции

Бизнесмен Олег Тиньков около трёх месяцев назад перенёс трансплантацию костного мозга. Ранее банкир признался, что болен лейкемией.

"Плюс сто дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди ещё важные сто дней, как говорят врачи… Самочувствие — ок, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора", — отметил Тиньков.

Напомним, после лечения Тиньков заявил, что планирует заняться созданием фонда для борьбы с раком. Бизнесмен планировал продать банк "Яндексу", однако сделка сорвалась.