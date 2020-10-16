В Совфеде призвали заменить мигрантов осуждёнными

Сэкономить на трудовых мигрантах, заменив их россиянами, отбывающими срок наказания, не связанный с тюремным заключением, предложили в Совфеде.
Сенаторы также призвали создать льготы для предприятий, которые будут брать на работу осуждённых к принудительным работам.
"Принудительные работы могут использоваться более широко, чем в настоящее время, заявлений на такие работы значительно больше, чем возможности исправительных центров (мест содержания осуждённых к принудительным работам). При этом лица, которым назначены такие работы, могут заменить трудовых мигрантов, которые прибывают в РФ по квотам", — написал глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Согласно данным Кутепова, в России из 7 млн мигрантов 4 млн являются трудовыми.
"Уменьшается количество проблемных мигрантов, которые нарушают закон. Как следствие, уменьшается количество проблем, связанных с выдворением их за пределы РФ.
Кроме того, зарплата лиц, которым назначены принудительные работы, будет в ряде случаев ниже, чем у трудовых мигрантов. Предложения поспособствуют социализации осуждённого и позволят погашать исковые требования и расходы на их содержание", — указал сенатор.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.