В Госдуме считают, что пандемия может помочь России с въездным туризмом

Россия должна занять освободившееся место тех стран, которые в период пандемии ограничивают въездной туризм, считают в профильном думском комитете.
Депутаты намерены обратиться к главе внешнеполитического ведомства РФ, чтобы тот содействовал въездному туризму.
"Жизнь продолжается, и, если это будет безопасно, если каждый человек будет проверен на отсутствие вируса, почему нет? Ситуация с пандемией может помочь нам по въездному туризму, я уверен. Не во все страны люди сейчас готовы ехать и рисковать. А если Российская Федерация заявит о том, что для туристов это самое безопасное место — город Сочи, например, — пусть приезжают к нам и тратят свои деньги!" — заявил заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоновосов.
Он сообщил, что намерен направить соответствующее обращение к главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову.
"Суть обращения будет заключаться в следующем — просим по конкретным странам, из которых нам нужны туристы, рассмотреть возможность об одностороннем безвизовом режиме, или каким-то действиям, которые позволят туроператорам выстроить туристические потоки", — пояснил парламентарий.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.