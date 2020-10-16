В Госдуме считают, что пандемия может помочь России с въездным туризмом

Россия должна занять освободившееся место тех стран, которые в период пандемии ограничивают въездной туризм, считают в профильном думском комитете.

Депутаты намерены обратиться к главе внешнеполитического ведомства РФ, чтобы тот содействовал въездному туризму.

"Жизнь продолжается, и, если это будет безопасно, если каждый человек будет проверен на отсутствие вируса, почему нет? Ситуация с пандемией может помочь нам по въездному туризму, я уверен. Не во все страны люди сейчас готовы ехать и рисковать. А если Российская Федерация заявит о том, что для туристов это самое безопасное место — город Сочи, например, — пусть приезжают к нам и тратят свои деньги!" — заявил заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоновосов.