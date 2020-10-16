Объявлены предельные отпускные цены на лекарства от коронавируса

Российское здравоохранительное ведомство ограничило производителей медпрепаратов в возможности повышать отпускные цены для оптовых покупателей, приобретающих средства от COVID-19.

Надо иметь в виду, что по этим ценам россияне не увидят лекарств на прилавках, так как оптовые покупатели и аптечные сети делают законные наценки.

"Минздравом России изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения с торговыми наименованиями: "Авифавир" (ООО "Кромис") 200 мг., 10 шт. — 1 000 рублей; 40 шт. — 4 000 рублей; 50 шт. — 5 000 рублей; "Арепливир" (ООО "Промомед Рус") 200 мг., 40 шт. — 4 000 рублей; 100 шт. — 10 000 рублей; "Илсира" (ЗАО "Биокад") 180 мг/мл., 47 531 рублей", — сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства.

Лекарства от коронавируса включены в список жизненно необходимых.