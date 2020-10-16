Наиболее уязвимы в кризис Красноярск, Омск, Волгоград и Мурманск

Российские экономисты, применив американскую методику Бруклинского института, определили крупные отечественные города, которым тяжелее придётся в кризис, связанный с пандемией.

Методика также определила населённые пункты, которым будет полегче в кризис.

"Перед "ковидным" кризисом особо уязвимы именно те города, которые в большей степени независимы от федерального бюджета. В этих городах также находятся производства, наиболее уязвимые перед локдауном.

Среди городов-миллионников наиболее тяжело придется Омску, Красноярску, Волгограду, Нижнему Новгороду и Новосибирску. Среди городов с населением от 250 тысяч человек до миллиона наиболее уязвимы Мурманск, Сочи, Якутск, Чита и Сургут", — говорится в результатах исследования Центра городской экономики "КБ Стрелка".