Наиболее уязвимы в кризис Красноярск, Омск, Волгоград и Мурманск

Российские экономисты, применив американскую методику Бруклинского института, определили крупные отечественные города, которым тяжелее придётся в кризис, связанный с пандемией.
Методика также определила населённые пункты, которым будет полегче в кризис.
"Перед "ковидным" кризисом особо уязвимы именно те города, которые в большей степени независимы от федерального бюджета. В этих городах также находятся производства, наиболее уязвимые перед локдауном.
Среди городов-миллионников наиболее тяжело придется Омску, Красноярску, Волгограду, Нижнему Новгороду и Новосибирску. Среди городов с населением от 250 тысяч человек до миллиона наиболее уязвимы Мурманск, Сочи, Якутск, Чита и Сургут", — говорится в результатах исследования Центра городской экономики "КБ Стрелка".
Легче всего придётся городам, которые получают безвозмездные бюджетные дотации.
"Менее уязвимы по упомянутым критериям среди миллионников Пермь, Казань и Ростов-на-Дону. Наименее тяжелые условия у городов с населением от 250 тысяч человек до миллиона у Набережных Челнов и Стерлитамака. Более вольготное положение у тех городов, куда финансовые вложения идут на безвозмездной основе из других бюджетов: Грозный, Курск и Челябинск", — говорится в исследовании, о котором пишет РБК.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.