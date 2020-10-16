В Москве намерены за девять лет заменить все автобусы на электробусы

В целях улучшения экологической ситуации в столице власти намерены к 2030 году полностью заменить автобусы, работающие на дизтопливе, на электробусы.

С 2021 года мэрия Москвы прекращает закупки обычных автобусов, оставшиеся отработают свой срок эксплуатации и будут постепенно заменены электробусами.

"Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов. Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы, до 2030 года планируем полностью его заменить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология", — сказал в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в столице сейчас наибольшее число электроавтобусов, чем в любом другом городе мира.