В Москве намерены за девять лет заменить все автобусы на электробусы

В целях улучшения экологической ситуации в столице власти намерены к 2030 году полностью заменить автобусы, работающие на дизтопливе, на электробусы.
С 2021 года мэрия Москвы прекращает закупки обычных автобусов, оставшиеся отработают свой срок эксплуатации и будут постепенно заменены электробусами.
"Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов. Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы, до 2030 года планируем полностью его заменить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология", — сказал в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в столице сейчас наибольшее число электроавтобусов, чем в любом другом городе мира.
"В Москве уже создан самый большой парк электробусов среди городов мира, экологическая ситуация в городе улучшается. Нам важно подать пример и для частных машин, и для развития инфраструктуры электрического транспорта. И очень важно, мы создаём в каждом секторе инновационный транспорт, современную отрасль машиностроения. Это "Ласточки", "Иволги", поезда, метропоезда "Москва", это трамвай "Витязь", это электробусы, это лучшие образцы мирового транспортного машиностроения", — отметил Собянин.
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