В Новой Москве за восемь лет создали 250 тысяч рабочих мест

С июля 2012 года площадь Москвы выросла в два с половиной раза после присоединения 148 тысяч гектаров территории Подмосковья в юго-западном направлении от столицы.

За восемь лет инвесторы вложили в Новую Москву 2 трлн рублей и создали 250 тысяч рабочих мест.

"В Новую Москву уже вложено около 2 трлн инвестиций, и эти вложения произошли не сами по себе, потому что Москва, взяв эти территории, начала активно развивать инфраструктуру. Пришли инвесторы, которые создали до четверти миллиона рабочих мест, построили жилье, комплексную застройку осуществляют", — рассказал ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

Он полагает, что Новая Москва становится всё более комфортным местом проживания.