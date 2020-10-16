Выпуск легковых автомобилей в РФ с начала года упал на четверть

Отечественная автомобильная промышленность значительно снизила темпы производства за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого.

Наиболее заметное снижение произошло в выпуске легковых автомобилей

"Производство легковых автомобилей в России в январе — сентябре 2020 года снизилось на 25,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 848 тыс. штук. Выпуск грузовых автомобилей за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 16,5% — до 91,4 тыс. машин", — говорится в отчёте Росстата.

Не так критично сложилась ситуация в выпуске отечественных автобусов.