Выпуск легковых автомобилей в РФ с начала года упал на четверть

Отечественная автомобильная промышленность значительно снизила темпы производства за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с таким же периодом прошлого.
Наиболее заметное снижение произошло в выпуске легковых автомобилей
"Производство легковых автомобилей в России в январе — сентябре 2020 года снизилось на 25,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 848 тыс. штук. Выпуск грузовых автомобилей за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 16,5% — до 91,4 тыс. машин", — говорится в отчёте Росстата.
Не так критично сложилась ситуация в выпуске отечественных автобусов.
"Производство автобусов массой более 5 тонн в январе — сентябре сократилось на 8,7%, до 9,9 тыс., в сентябре сократилось на 2,9%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн упал на 9,1%, до 13,8 тыс., в сентябре — вырос на 8,8%. Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе — сентябре упало на 15,6%, до 205 тыс., а в сентябре — на 7,6%", — отмечает Росстат.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.