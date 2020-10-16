Аналитик спрогнозировал, как будут изменяться цены на нефть

Аналитик Валерий Вайсберг полагает, что в ближайшие полгода цены на самый популярный вид углеводородного сырья останутся близкими к тем значениям, которые есть сейчас — 43-45 долларов за баррель.

В дальнейшем, полагает аналитик, из-за снижения запасов нефти и сокращения её добычи стоимость этого вида сырья повысится.

"Та ситуация, которая сейчас наблюдается с коронавирусом и, соответственно, с ограничением потребительского спроса, даже не в силу, может быть, обязательного карантина, но и из-за того, что люди сами становятся осторожнее, меньше путешествуют, говорит о том, что цены на нефть, наверное, останутся вблизи текущих уровней в течение как минимум полугода, может быть, больше", — рассказал в эфире радио Sputnik директор аналитического департамента инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.

Он полагает, что в перспективе, в ближайшие 3-5 лет, цены на нефть около 40 долларов за баррель будут при самом пессимистичном сценарии.