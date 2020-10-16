Аналитик спрогнозировал, как будут изменяться цены на нефть

Аналитик Валерий Вайсберг полагает, что в ближайшие полгода цены на самый популярный вид углеводородного сырья останутся близкими к тем значениям, которые есть сейчас — 43-45 долларов за баррель.
В дальнейшем, полагает аналитик, из-за снижения запасов нефти и сокращения её добычи стоимость этого вида сырья повысится.
"Та ситуация, которая сейчас наблюдается с коронавирусом и, соответственно, с ограничением потребительского спроса, даже не в силу, может быть, обязательного карантина, но и из-за того, что люди сами становятся осторожнее, меньше путешествуют, говорит о том, что цены на нефть, наверное, останутся вблизи текущих уровней в течение как минимум полугода, может быть, больше", — рассказал в эфире радио Sputnik директор аналитического департамента инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.
Он полагает, что в перспективе, в ближайшие 3-5 лет, цены на нефть около 40 долларов за баррель будут при самом пессимистичном сценарии.
"Если говорить про уровни цен, которые возможны через три-пять лет, то я полагаю, что экстремально низкие цены могут привести к тому, что запасы в значительной мере сократятся, а адекватного предложения добычи может не оказаться в связи с тем, что существенно снизился объём инвестиций. Поэтому я думаю, что на горизонте 3-5 лет цены могут быть и повыше, в моём сценарии 40 долларов за баррель на 3-5 лет — это слишком пессимистично", — считает Валерий Вайсберг.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.