Счётная палата: есть риски значительного снижения доходов россиян

Счетная палата РФ, проанализировав проект закона о федеральном бюджете на 2021-23 годы, пришла к выводу, что существует более значительный, нежели прогнозирует Минэкономразвития, риск существенного снижения доходов населения уже в 2020 году".

По мнению специалистов СП,

по итогам текущего года доходы населения существенно снизятся, а восстанавливаться они будут в последующие 3 года значительно медленнее, чем предполагается.

В Счётной палате уверены — всё это приведёт к снижению показателей потребительского спроса, что — в свою очередь — негативно скажется на восстановлении российской экономики после пандемии и заметно замедлит её рост.

Кроме того, в СП указали, что в первом полугодии 2020 года снижение доходов населения происходило за счет сокращения доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов доходов.