Счетная палата РФ, проанализировав проект закона о федеральном бюджете на 2021-23 годы, пришла к выводу, что существует более значительный, нежели прогнозирует Минэкономразвития, риск существенного снижения доходов населения уже в 2020 году".
По мнению специалистов СП,
по итогам текущего года доходы населения существенно снизятся, а восстанавливаться они будут в последующие 3 года значительно медленнее, чем предполагается.
В Счётной палате уверены — всё это приведёт к снижению показателей потребительского спроса, что — в свою очередь — негативно скажется на восстановлении российской экономики после пандемии и заметно замедлит её рост.
Кроме того, в СП указали, что в первом полугодии 2020 года снижение доходов населения происходило за счет сокращения доходов от предпринимательской деятельности и прочих видов доходов.
"Надеяться на то, что в следующем году произойдет рост доходов от предпринимательской деятельности не приходится.Опережающая динамика данных компонент в 2021 году будет строиться на низкой базе и не компенсирует падения 2020 года. При этом дополнительное давление будут оказывать убыточность ряда отраслей (например, пассажирские ЖД перевозки), рост уровня безработицы и прогнозируемая отрицательная динамика в экономике в целом", — отмечается в заключении СП.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.